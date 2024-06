Teatro a Corte: 'I ri…Promessi Sposi' al Palazzo delle Arti Beltrani per la IV edizione della rassegna nazionale legata al Premio ‘Giovanni Macchia’

Un omaggio alla parodia



“I ri…Promessi Sposi” si ispira alle celebri parodie televisive degli anni '60 del Quartetto Cetra, del trio Lopez Marchesini Solenghi degli anni '80 e alle trovate cinematografiche di Mel Brooks. La parodia, spesso considerata un genere minore, in realtà richiede una profonda conoscenza dell'opera originale, rendendo questa interpretazione più godibile ed efficace della satira.



Il contesto della rassegna



La rassegna "Teatro a Corte", sotto la direzione artistica di Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua, è organizzata in collaborazione con la Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e l'Unione Italiana Libero Teatro. Il Premio Giovanni Macchia, intitolato alla memoria del grande critico e accademico tranese, è il fulcro della manifestazione che celebra il teatro amatoriale a livello nazionale.





Informazioni pratiche





Orario : Gli spettacoli iniziano alle 21.00, con apertura delle porte alle 20.30.

: Gli spettacoli iniziano alle 21.00, con apertura delle porte alle 20.30. Biglietti : Poltronissima (posto numerato) a 10,00 €, posto libero non numerato a 8,00 €. I biglietti sono acquistabili anche con Carta docente e Carta della cultura giovani e del merito, esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani.

: Poltronissima (posto numerato) a 10,00 €, posto libero non numerato a 8,00 €. I biglietti sono acquistabili anche con Carta docente e Carta della cultura giovani e del merito, esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani. Contatti: Per informazioni, è possibile chiamare il numero 0883.50.00.44 o visitare il sito www.palazzodelleartibeltrani.it.



TRANI – La rassegna nazionale di teatro amatoriale "Teatro a Corte - Premio Giovanni Macchia", giunta alla sua quarta edizione, continua a raccogliere consensi con grande entusiasmo del pubblico. Sabato 29 giugno, alle ore 21.00, presso il Palazzo delle Arti Beltrani, si terrà l'unico spettacolo fuori concorso: la parodia in due atti “I ri…Promessi Sposi” della Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani, con testo di Enzo Matichecchia.La Compagnia dei Teatranti salirà sul palco di Corte ‘Davide Santorsola’ per presentare “I ri…Promessi Sposi”. Questo spettacolo rappresenta un'esilarante rivisitazione del celebre romanzo di Alessandro Manzoni, con personaggi atipici e situazioni paradossali che promettono di intrattenere il pubblico di tutte le età. Tra i protagonisti, innamorati attempati che non riescono a sposarsi, un curato affascinato dalla danza, una serva inaffidabile e molte altre figure bizzarre. Il tutto è condito da canzoni famose, rivisitate per creare un'esperienza teatrale comico-musicale immediata e fruibile.