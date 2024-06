Tensioni in Aula: sanzioni e proteste dopo gli scontri al Parlamento

Igor Iezzi (Lega) : 15 giorni di sospensione.

: 15 giorni di sospensione. Federico Mollicone, Gerolamo Cangiano, Enzo Amich (FdI): 7 giorni ciascuno.

7 giorni ciascuno. Domenico Furgiuele (Lega) e Nico Stumpo (Pd) : 7 giorni ciascuno.

: 7 giorni ciascuno. Leonardo Donno (M5S) : 4 giorni di sospensione.

: 4 giorni di sospensione. Vincenzo Amendola (Pd) e Stefano Candiani (Lega) : 3 giorni ciascuno.

: 3 giorni ciascuno. Arturo Scotto e Claudio Stefanazzi (PD): 2 giorni ciascuno.



Scontri e reazioni



Il deputato Leonardo Donno è finito al pronto soccorso a seguito degli scontri avvenuti in Aula. Le opposizioni hanno occupato i banchi del governo al Senato, mentre a Montecitorio si sono udite grida e proteste accompagnate dalle note di "Bella Ciao". Il vice segretario della Lega, Andrea Crippa, ha provocato ulteriori tensioni con il suo commento riguardo al canto partigiano.



Proteste in Piazza



In risposta alle sanzioni e agli eventi in Parlamento, le opposizioni hanno annunciato una manifestazione a Roma per martedì 18 giugno 2024. Lo slogan della protesta sarà "Difendiamo l'unità nazionale", un appello alla cittadinanza e alle forze politiche per unirsi contro il clima di intimidazioni e tensioni continue.



Conclusioni



Il clima politico è estremamente teso, con la maggioranza e le opposizioni in un braccio di ferro che rischia di compromettere l'ordine e la credibilità della Camera. Mentre le indagini sull'incidente sono in corso, le dichiarazioni delle varie fazioni continuano a polarizzare l'opinione pubblica e a alimentare il dibattito politico nazionale.



Martedì sarà una giornata cruciale con la manifestazione attesa a Roma, segnando un nuovo capitolo nella convulsa stagione politica italiana.