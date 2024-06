Corteo storico di Sant’Antonio da Padova: disposizioni del traffico a Bari

Per consentire lo svolgimento del corteo, la Polizia locale ha disposto, con apposita ordinanza, le seguenti limitazioni al traffico, per domani, sabato 15 giugno 2024:

1. dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulla via Libertà, tratto compreso tra via Nicolai e via Dante;

2. dalle ore 18.00, relativamente al passaggio del corteo, è istituito il divieto di transito sul seguente percorso: piazza Redentore (partenza dalla Parrocchia Redentore), via Libertà, via Dante, via S. Visconti, via Putignani, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, piazzetta S. Antonio (arrivo alla Parrocchia di Sant’Antonio).

BARI - Si svolgerà domani il tradizionale corteo storico dedicato a Sant’Antonio da Padova, con partenza dalla Parrocchia del Redentore, nel quartiere Libertà.