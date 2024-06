Terza Giornata di Medimex 2024: un ricco programma tra cinema, musica e conferenze

Le Scuole di Musica e le Attività Professionali



Dalle ore 10, proseguiranno le attività del Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica, che si terranno presso il Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello”, il Teatro Fusco e l'Università. Parallelamente, continueranno anche le attività del Medimex Music Factory, realizzate in collaborazione con Sony Music Publishing Italy, presso il Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello”.



Le attività professionali presso l'Università di Taranto includeranno diversi workshop e discussioni. Alle 11:00, si terrà "L'elemento umano nella macchina: I live club e i festival come avamposti di resistenza al presente" moderato da Davide Fabbri. A seguire, alle 12:30, ci sarà il "Focus sull'Italia a Eurosonic 2025" e, alle 16:00, "Waiting Room: Europa Creativa e Livemx: i fondi UE per il settore musicale". Alle 17:00, la discussione "Cambia la musica: creatività, diritti e proprietà intellettuale con lo sviluppo dell’AI" e alle 18:15, il workshop "Toolbox! Progettazione, networking e data collecting al servizio di Live Club e Festival".



Prime Nazionali e Premi Musicali



Alle 18:30, al Caffè Letterario Cibo per la mente, proseguirà Medimex Book Stories con Stefano Senardi che presenterà il suo libro "La musica è un lampo".



La serata vedrà anche la finale del Next Generation Music Award alle 21:00 presso il Caffè Letterario Cibo per la mente a Taranto. Vito Topputo, Kris La Cara e Martina Giuliani, finalisti del premio rivolto a giovani musicisti pugliesi, si esibiranno dal vivo e il vincitore riceverà la produzione di un E.P., un concerto dal vivo in Puglia e la partecipazione ad una campagna di comunicazione.



Cinema e Showcase Musicali



Alle 21:00, al Teatro Fusco, si terrà la prima nazionale del film "AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex" (2022, 99') con la presenza del regista Ethan Silverman, accompagnato da Michele Riondino, Marc Urselli e Carlo Massarini. Il documentario esplora la musica e i testi rivoluzionari di Marc Bolan e T. Rex, attraverso interviste e materiali d'archivio, oltre a interpretazioni musicali di artisti come Nick Cave e Elton John.



Dalle 21:00, allo Spazioporto, si terranno showcase Jazz in collaborazione con I-Jazz. Si esibiranno Antonello Losacco, Evita Polidoro // NEROVIVO, Jacopo Ferrazza, Maladè, Pasquale Calò, Valentina Fin Cohors e Wasted Generation. Gli showcase saranno seguiti da osservatori nazionali ed internazionali che incontreranno gli artisti in appuntamenti di networking organizzati da Puglia Sounds.



Medimex Radio e Informazioni



Gli eventi del Medimex saranno trasmessi su Radio Medimex, il broadcast ufficiale che seguirà tutti gli eventi realizzando dirette, interviste e special, ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini. La programmazione sarà disponibile sul sito medimex.it, sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio del circuito Luoghi Comuni.



Medimex è un progetto Puglia Sounds, cofinanziato dall’Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. Evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo. Per ulteriori informazioni e modalità di ingresso, visitare il sito medimex.it.

