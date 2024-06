Torneo ATP 250 di Maiorca: vittorie per Luciano Darderi e Fabio Fognini, Luca Nardi eliminato

- Il primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca ha visto brillare gli italiani Luciano Darderi e Fabio Fognini, mentre Luca Nardi non è riuscito a superare il suo avversario.Luciano Darderi, attualmente numero 37 al mondo nella classifica ATP, ha vinto in due set con il punteggio di 7-5, 7-5 contro lo spagnolo Pedro Martinez. Nel primo set, Darderi è stato particolarmente efficace con il servizio, mentre Martinez ha cercato di resistere con colpi lungo linea. Tuttavia, il gioco veloce e i top spin di Darderi gli hanno permesso di prevalere. Nel secondo set, il match è stato equilibrato fino al 5-5, ma Darderi ha fatto la differenza nei game successivi con passanti incrociati e pallonetti, aggiudicandosi così l'incontro. Nel secondo turno, Darderi affronterà l’austriaco Sebastian Ofner, che ha superato lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6.Fabio Fognini ha anch'egli ottenuto una vittoria, prevalendo 7-6, 7-6 sull’olandese Gijs Brouwer in un match durato un'ora e 40 minuti. Questa vittoria segna un ritorno al successo sull’erba per il ligure dopo tre anni. Fognini ha mostrato grande determinazione e ha saputo gestire i momenti cruciali del match per assicurarsi il passaggio al secondo turno.Luca Nardi, invece, è stato eliminato dall’australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5. Nonostante abbia giocato con determinazione, Nardi non è riuscito a ottenere i punti decisivi nei momenti cruciali del match, permettendo a Hijikata di prevalere.Il torneo di Maiorca continua a offrire incontri emozionanti e le performance degli italiani promettono ulteriori momenti di grande tennis nelle fasi successive della competizione.