Honda marcia in Puglia: il road show è stato un successo

BARI - Quaranta città visitate, oltre duemila chilometri percorsi e diverse decine di test drive effettuati. Il road show pugliese targato Honda è stato un successo: la scorsa settimana, da lunedì a domenica, le più suggestive località della Puglia hanno ospitato #Pugliainhonda, il tour promozionale organizzato da Autotrend, Honda Auto Italia Ltd - Italia e Studio360 per far conoscere il brand Honda. Cinque le auto marchiate Honda (due Honda ZR-V, Honda HR-V, Honda CR-V e Honda Civic) su cui curiosi e appassionati hanno vissuto un’esperienza di guida senza procedenti tramite un test drive con esperti di Autotrend, la concessionaria d’auto punto di riferimento a 360 gradi per la mobilità del cliente. Fondata nel 1996 da Sergio Spaccavento nel cuore di Bari, tra innovazione e sostenibilità si impegna a continuare a innovare e a evolversi per soddisfare al meglio le esigenze dei suoi clienti. In esposizione auto nuove, usate, ma anche tanti servizi a disposizione del cliente, come il noleggio a breve e lungo termine e leasing. Quello di Honda, il primo marchio a parlare di ibrido attraverso una tecnologia d'eccellenza, è stato un nuovo passo in avanti che detta la linea di espansione in Puglia del gruppo.Bari, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Margherita di Savoia, Barletta, Trani, Polignano, Conversano, Castellana grotte, Putignano, Noci, Martina Franca, Altamura, Poggiorsini, Gravina, Andria, Bitonto, Santo Spirito, Palese, Terlizzi, Ruvo, Corato, Bisceglie, Savelletri, Capitolo, Monopoli, Cisternino, Locorotondo, San Vito, Alberobello, Fasano, Ostuni. Durante il road show sono stati visitati i luoghi più caratteristici e tipici di Puglia, non sono mancate le partnership con alcuni dei locali più in voga del momento come “Dei Serafini” a Polignano a Mare, “Portavecchia terrazza” a Monopoli che ha deliziato i driver con i suoi drink e “Torre Gavetone” a Giovinazzo per una serata all’insegna della musica e del divertimento. Il tutto sulla scorta di un concetto assai caro ad Autotrend: lavorare sul territorio significa lavorare per il territorio, dargli valore, metterlo in prima fila. Massima velocità, massima bellezza.“Siamo molto soddisfatti del tour a tal punto da decidere di programmarne la seconda edizione a luglio toccando altre località della Puglia” ha detto Sergio Spaccavento, amministratore unico di Autotrend. “C’è l’orgoglio di aver realizzato un evento stupendo e lo dimostra l’interesse, superiore alle aspettative, che i pugliesi hanno mostrato per il marchio Honda. In tantissimi, chi per semplice curiosità e chi per passione, si sono fermati per chiedere informazioni. L’ evento si pone sulla scia di una mirata programmazione di iniziative finalizzate a promuovere il brand Honda in tutto il territorio pugliese”.