Torneo ATP 500 di Halle: Lorenzo Sonego avanza al secondo turno

- Nel primo turno del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania, Lorenzo Sonego ha trionfato contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6, 7-6, assicurandosi un posto nel secondo turno. Il tennista torinese ha mostrato una grande determinazione, sfruttando il suo dritto e le volée per dominare l'incontro. Nonostante la tenacia di Kecmanovic, che ha cercato di resistere con passanti incrociati e pallonetti, l’italiano ha prevalso nei momenti decisivi dei due tie-break.Non altrettanto fortunato è stato Flavio Cobolli, che è stato eliminato dal polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-5, 7-6. Hurkacz ha confermato la sua solidità sul campo, lasciando poco spazio al giovane italiano.In altri incontri del primo turno, il cinese Zhizhen Zhang ha superato l'austriaco Sebastian Ofner con un combattuto 7-6, 6-7, 6-4. Zhang ha mantenuto la concentrazione fino alla fine, riuscendo a imporsi nell'ultimo set.Il russo Daniil Medvedev, testa di serie del torneo, ha vinto 7-6, 6-4 contro il portoghese Nuno Borges. Medvedev ha mostrato la sua esperienza e abilità nei momenti cruciali del match.Il tedesco Dominik Koepfer ha avuto la meglio sul canadese Felix Auger-Aliassime, che è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio. Al momento del ritiro, Koepfer era in vantaggio 6-4, 4-3, mostrando un'ottima forma fisica e mentale.Infine, l'ungherese Fabian Maroszan ha battuto il russo Roman Safiullin con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-1. Maroszan ha dominato il terzo set, dimostrando una maggiore freschezza e lucidità.Il torneo di Halle si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con tanti talenti in campo pronti a sfidarsi sull'erba tedesca.