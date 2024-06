Tragedia a Foggia: 25enne perde la vita in un incidente stradale

Indagini in corso



FOGGIA - Un tragico incidente è avvenuto all'alba di oggi in via Gandhi, alla periferia di Foggia, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dall'auto guidata da un suo amico.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima viaggiava a bordo di una Lancia Y quando, per ragioni ancora da chiarire, è stata proiettata fuori dal veicolo. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini.Non si esclude l'ipotesi che il giovane possa essersi sporto troppo dal finestrino della vettura, circostanza che potrebbe aver contribuito alla sua tragica fine. Il conducente dell'auto, un amico della vittima, è stato immediatamente trasportato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, come previsto dalla procedura in questi casi.Le autorità stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per chiarire ogni dettaglio e accertare eventuali responsabilità. L'intera comunità di Foggia è sotto shock per la prematura scomparsa del giovane, che ha gettato nello sconforto familiari e amici.