Bisceglie, il gruppo di lettura 'La Leggerezza' si presenta tra emozioni e cultura

BISCEGLIE - Sabato 22 giugno 2024 si è tenuto l’evento conclusivo del percorso di lettura condivisa e ad alta voce del gruppo “La Leggerezza” presso il teatro “don Luigi Sturzo” di Bisceglie, con un incontro aperto, all’interno delle attività della CompagniAurea aps, diretta da Francesco Sinigaglia.L’iniziativa si colloca nell’intensa stagione 2023/24 “Il teatro su misura per te”, articolazione del percorso “L’educazione alimentare a teatro”. Nel corso della serata è stato presentato al pubblico e al territorio il format del gruppo di lettura ideato, progettato e costruito dal direttore artistico Francesco Sinigaglia e dal moderatore e coordinatore progettuale professor Antonio Pasquale.«La fruibilità del percorso, l’intensità delle esperienze vissute da ogni componente del gruppo, la motivazione di scoprirsi lettori e protagonisti di una lettura libera, rispettosa delle differenze di pensiero e delle attitudini individuali, sono state la cifra stilistica di questa esperienza», dichiara il coordinatore del gruppo Antonio Pasquale. «L’inserimento di tale format all’interno dell’iter progettuale dell’Associazione – prosegue - rientra nell’ottica di promozione sociale della cultura, dell’impegno nella valorizzazione delle arti e del teatro, testimonianza di come si possa essere promotori di iniziative solide e strutturate, in cui al centro ci siano “i Lettori”».La finalità della “Leggerezza” ha mirato a incentivare la promozione della letteratura, gustando il piacere di leggere e condividere riflessioni in merito a un autore poliedrico come Italo Calvino. L’auspicio è di proseguire il percorso, riconoscendo alla lettura e alla parola un ruolo fondamentale da custodire e tutelare.Ha moderato l’incontro Angela Maria Orlando e sono stati presentati i volumi di Antonio Pasquale “Didattica delle lingue classiche in riferimento all’area DSA” e Giuseppina Di Leo “Slowfeet”. Sono intervenuti tutti i lettori della Leggerezza, insieme a Ilaria Di Benedetto, Arianna Lamantea e Marica Todisco.L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “L’educazione alimentare a teatro”, con il supporto di Camera di Commercio di Bari e in collaborazione con S.O.M.S. “Roma Intangibile”, Fondazione DCL e FITA teatro.