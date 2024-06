Tragedia a Gravina in Puglia: volontario 45enne muore schiacciato da un cancello

GRAVINA IN PUGLIA – Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Gravina in Puglia oggi, dove un volontario di 45 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto e schiacciato da un cancello in ferro. L'incidente è avvenuto nel giardino adiacente alla chiesa del Santissimo Crocifisso.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava probabilmente svolgendo attività di manutenzione o volontariato quando il pesante cancello in ferro si è sganciato, travolgendolo e schiacciandolo fatalmente. Immediatamente, sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per gestire l'emergenza e avviare le indagini necessarie a chiarire le dinamiche dell'incidente.Le autorità stanno ora lavorando per determinare le cause precise dell'incidente, inclusa l'eventuale presenza di negligenze o carenze di sicurezza che possano aver contribuito alla tragedia. L'area è stata messa in sicurezza e i rilievi del caso sono in corso.La notizia ha lasciato sgomenta la comunità locale, che conosceva e apprezzava il volontario per il suo impegno e la sua dedizione. La chiesa del Santissimo Crocifisso, dove l'incidente è avvenuto, è un luogo di ritrovo e di attività comunitarie, rendendo l'accaduto ancora più doloroso per chi frequentava e collaborava con la parrocchia.