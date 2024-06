Basket, finali Play Off Scudetto: vittorie della Virtus Bologna e dell'Armani Milano

Virtus Segafredo Bologna fb







Nel terzo quarto il punto di Shields ha regalato il 39-36 ai meneghini e con i tiri liberi di Hall la squadra di Ettore Messina ha trionfato 54-48 sulla Virtus. Nel quarto quarto la conclusione di Napier dell’ Armani ha allungato 57-55 e Cordinier degli emiliani ha impattato 68-68 rendendo necessario il tempo supplementare. Nell’ extra time la conclusione dalla lunga distanza di Shields ha dato ai lombardi la possibilità di andare sul 79-70 e con Hall l’ Armani ha ottenuto il successo 86-75 sui bolognesi. Migliori marcatori: nella Virtus Shengelia 16 punti e Cordinier 14, nel Milano Shields 25 punti e Hall 18. Dopo due gare la situazione è di 1-1. Nella terza partita la Virtus Bologna giocherà martedì 11 giugno alle 20,30 contro l’ Armani Milano al “Mediolanum Forum” di Assago. Migliori marcatori: nel Bologna Shengelia 21 punti e Mickey 11, nei lombardi Hall e Mirotic 13 punti, nell’ Armani Mirotic e Hall 13 punti. Nella prima gara l’ Armani ha vinto 86-75 dopo un tempo supplementare a Bologna. Nel primo quarto una tripla di Shengelia ha portato in vantaggio 13-6 gli emiliani e il canestro di Hackett ha permesso alla Virtus di prevalere 19-14 sui lombardi. Nel secondo quarto Shengelia ha concretizzato il 29-19 dei bolognesi e con la schiacciata di Zizic la squadra di Luca Banchi è riuscita ad imporsi 33-25 sull’ Armani.

- La Virtus Bologna ha vinto 72-64 contro l’ Armani Milano alla “Segafredo Arena” nella seconda partita della finale dei Play Off Scudetto di A/1 di basket. Tonut con una bomba da tre punti ha dato il 6-5 al Milano e Hines ha permesso ai lombardi di concludere il primo quarto in avanti nel punteggio 17-12 sugli emiliani. Belinelli ha ridotto per la Virtus lo svantaggio sul 18-28 e con Polonara il Bologna ha chiuso sul 32-31 il secondo quarto sui lombardi. Mickey ha realizzato il 40-37 per gli emiliani e Cordinier da breve distanza ha fatto terminare 55-51 per la Virtus il terzo quarto. Con Lundberg il Bologna è andato sul 70-62 e Pajola ha consentito alla Virtus di vincere 72-64 la partita.