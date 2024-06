Tragedia stradale a Torre Chianca: morta una donna, tre feriti

La vittima



La vittima è Antonella Vitelli, una 52enne residente a Lecce. Era a bordo della Hyundai Atos condotta dal marito, che ha riportato gravi lesioni nell'incidente.



La dinamica dell'incidente



Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto durante un tentativo di sorpasso, culminato in un tamponamento. Nell'impatto, la Hyundai Atos è uscita fuori strada e si è capovolta, causando la morte immediata della donna. Gli altri due veicoli coinvolti, una Fiat Punto e una Mercedes, hanno subito danni significativi.



I feriti



Il marito della vittima è stato trasportato in ospedale con gravi lesioni. Anche gli automobilisti degli altri due veicoli sono stati soccorsi e portati in ospedale dalle ambulanze del 118, con codici di gravità differenti.



I soccorsi e le indagini



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e determinare le responsabilità. La strada è rimasta bloccata per diverse ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti.

