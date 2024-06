Ballottaggi Elezioni Comunali 2024: affluenza alle 19 in calo, Emiliano: andate a votare, nessuno ha ancora vinto

Bari: 19,79% (34,97% al primo turno)

Foggia: 16,73% (35,74%)

Lecce: 29,44% (42,65%)



Nelle città principali:



Bari città: 18,53% su 345 sezioni totali (33,59% al primo turno)

Putignano: 32,04% su 25 sezioni (47,41%)

Santeramo in Colle: 21,87% su 23 sezioni (38,30%)

Manfredonia: 15,85% su 59 sezioni (33,15%)

San Giovanni Rotondo: 20,33% su 26 sezioni (37,64%)

San Severo: 15,72% su 56 sezioni (37,53%)

Lecce città: 31,15% su 102 sezioni (42,83% al primo turno)

Copertino: 23,22% su 26 sezioni (41,98%)





I risultati finali delle elezioni saranno determinanti per delineare la nuova mappa politica dei comuni coinvolti.

BARI - Sono 105 i comuni italiani chiamati al voto per i ballottaggi delle elezioni comunali 2024, tra cui 14 capoluoghi. Di questi, 101 comuni si trovano nelle regioni a statuto ordinario, uno in Sardegna e tre in Sicilia. I seggi elettorali si sono aperti oggi alle 7 e chiuderanno alle 23, con ulteriori possibilità di voto domani, lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15. Successivamente, inizierà lo spoglio delle schede.Le principali sfide di questo secondo turno delle Amministrative riguardano città come Firenze, Bari e Perugia, ma anche Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta meritano attenzione.In Puglia, il governatore Michele Emiliano ha lanciato un appello attraverso un messaggio WhatsApp per incoraggiare i cittadini a recarsi alle urne, vista la bassa affluenza riscontrata a Bari. "L’affluenza a Bari è bassa, per favore chiamate tutti i vostri riferimenti e chiedetegli di andare a votare. Il fatto che un candidato abbia preso la maggioranza dei voti non rende inutile il ballottaggio. Nessuno ha ancora vinto solo perché al primo turno ha preso oltre il 70% dei voti," ha scritto Emiliano. Ha poi aggiunto: "Mobilitate tutti e chiedetegli di andare a votare. Si vota sino a domani alle 15. Forza forza forza, votare è un diritto, ma anche un dovere. Fate girare ovunque."In Puglia, dove si tengono ballottaggi in 8 comuni tra cui Bari e Lecce, l'affluenza alle 19 è stata del 20,91% degli aventi diritto, come riportato dai dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo'. Questo dato è più basso rispetto alla media nazionale e significativamente inferiore rispetto al primo turno, quando l'affluenza era stata del 36,55%.Ecco alcuni dettagli specifici sull'affluenza nelle varie province pugliesi: