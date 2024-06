Tragico incidente stradale sulla litoranea di Brindisi: muore una 21enne, ferita un'altra giovane

BRINDISI - Questa mattina, lungo la provinciale 41 in direzione nord sulla litoranea di Brindisi, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di una ragazza di 21 anni e il ferimento di un'altra giovane di 23 anni. La vittima, residente a Cellino San Marco, si trovava a bordo di una Lancia che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi.Per la 21enne non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo nonostante i soccorsi tempestivi del personale del 118. La 23enne, anch'essa coinvolta nell'incidente, ha riportato ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.Gli agenti della polizia locale stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto e hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente. La comunità di Cellino San Marco è sotto shock per la perdita improvvisa della giovane concittadina.