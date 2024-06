Arrestato a San Giorgio Jonico 51enne per maltrattamenti sulla sorella convivente

SAN GIORGIO JONICO - Un 51enne residente a San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della sorella con cui conviveva. La donna è stata costretta a subire vessazioni, umiliazioni e violenze fisiche da parte del fratello, culminate nell'ultima aggressione che ha scatenato la denuncia.La vittima, che ha riportato lesioni dopo essere stata colpita con calci e pugni, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto chiamando il 112. Questo ha permesso di scoprire una storia di maltrattamenti in famiglia che si protrattasi per un periodo di tempo considerevole.Il 51enne è stato immediatamente arrestato e condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida, mentre la sorella è stata assistita e supportata dalle autorità competenti per garantirle la protezione e l'assistenza necessarie.