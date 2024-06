Trasporto sanitario d'urgenza: bambina di tre anni salvata dall'Aeronautica militare

BRINDISI – Si è concluso all’alba di oggi, poco dopo le 6, un delicato trasporto sanitario d’urgenza di una bambina di tre anni dall’Aeroporto di Brindisi a Roma. L'operazione è stata effettuata con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Ciampino (RM). La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dall’Ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana (BR) all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma. Durante il viaggio è stata accompagnata da un’equipe medica e dal padre.Il trasporto sanitario d’urgenza rappresenta una delle attività istituzionali dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività. Questo volo, classificato come “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Brindisi alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea (COA) dell’Aeronautica Militare. La COA ha prontamente coinvolto il 31° Stormo di Ciampino, un reparto specializzato in missioni di prontezza operativa.Una volta arrivati all’aeroporto di destinazione, dove un’ambulanza era già pronta ad accogliere la piccola, il Falcon 50 è tornato disponibile per ulteriori impieghi immediati, qualora ce ne fosse stata necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare operano 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, per garantire il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche avverse.Ogni anno, gli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia effettuano centinaia di ore di volo per interventi di questo tipo. Questi reparti, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese, sono costantemente pronti a rispondere alle emergenze sanitarie della popolazione. L'Aeronautica Militare, con il suo impegno continuo e la sua prontezza operativa, dimostra ancora una volta la sua fondamentale importanza nel sistema di emergenza nazionale, garantendo tempestività e sicurezza nei momenti più critici.