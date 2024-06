Incendio a Bari: colonna di fumo nero visibile in città

Cause dell'incendio e impatto sulla comunità



Le cause dell’incendio non sono ancora state determinate, e le autorità stanno avviando un’indagine per accertare le circostanze che hanno portato al divampare delle fiamme. Nel frattempo, le autorità locali hanno raccomandato ai cittadini di evitare l’area interessata e di tenere le finestre chiuse per precauzione, a causa del fumo denso e potenzialmente pericoloso.



L'impegno dei Vigili del Fuoco



L’operazione dei Vigili del Fuoco è ancora in corso e si prevede che continuerà fino a quando l’incendio non sarà completamente domato e l’area messa in sicurezza. Il loro tempestivo intervento è stato cruciale per evitare che il rogo si propagasse ulteriormente, mettendo a rischio altre strutture e la sicurezza dei residenti.

BARI – Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Bari, in via San Giorgio Martire, all’interno di un deposito. L’incendio ha sollevato una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi punti della città, destando preoccupazione tra i residenti.Sul luogo dell'incendio sono immediatamente intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a domare le fiamme e a prevenire ulteriori danni. La situazione è stata resa critica dall'entità del rogo, che ha richiesto un notevole dispiegamento di risorse e personale per essere tenuta sotto controllo.