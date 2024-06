Trinitapoli: convocata per il 24 giugno la prima adunanza del Consiglio comunale dopo l'elezione a Sindaco Di Feo

Convalida degli eletti: Verranno convalidati gli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale in seguito alle elezioni del 7 e 8 giugno 2024.

- La prima convocazione del Consiglio Comunale di Trinitapoli si terrà il 24 giugno alle ore 10:00, dopo le elezioni del 7 e 8 giugno che hanno portato all'elezione dell'Avv. Francesco Di Feo come nuovo Sindaco. L'adunanza avrà luogo nell'aula delle adunanze di Palazzo di Città. È prevista una seconda convocazione per il 26 giugno, sempre alle ore 10:00, nel caso in cui non si raggiunga il quorum nella prima data.L'ordine del giorno per la prima adunanza del Consiglio Comunale comprende i seguenti punti:Questa prima adunanza del Consiglio Comunale segna l'inizio del nuovo mandato amministrativo sotto la guida di Francesco Di Feo. La convalida degli eletti e l'elezione delle cariche consiliari rappresentano passaggi fondamentali per avviare ufficialmente il lavoro dell'amministrazione comunale. La nomina della Giunta e della commissione elettorale, inoltre, saranno determinanti per la definizione delle politiche e delle strategie che guideranno Trinitapoli nei prossimi anni.