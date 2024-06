Tre giornate per la Festa della musica di Castellana

CASTELLANA GROTTE - Anche Castellana, attraverso la Pro Loco Castellana Grotte “don Nicola Pellegrino” - APS, partecipa alla 30 esima edizione della Festa della Musica, un evento di portata europea supportato da Commissione Europea e diversi Ministeri italiani, tra cui il Ministero della Cultura. Il programma castellanese si compone di tre giornate e precisamente venerdì 21, domenica 23 e sabato 29 giugno, articolato in tre serate tutte rigorosamente libere e gratuite e si rivolgerà a giovani e adulti, senza trascurare i bambini.Start venerdì 21 nel corso della mattinata con le esibizioni musicali dei ragazzi del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli che vedrà il coinvolgimento in primis delle strutture che oggi ospitano i nonni del territorio, passando per alcuni luoghi simbolo del paese.Prevista per i più piccoli alle ore 18:00, la singolare esperienza del suono di uno dei pochi campanili ancora a corda, presso la Chiesetta di San Nicola Vescovo o anche conosciuta come “San Nicola di Genna”, i piccoli e quanti avranno voglia di sperimentarsi "campanari" per un momento, potranno, previa prenotazione, suonare la campana a corda della chiesa.Alle ore 20:29 in occasione del solstizio d’estate, sarà la volta di un singolare concerto di campane che vedrà risuonare i campanili delle Chiese, Rettorie, convento e monastero del territorio. Un concerto unico nel suo genere a livello nazionale. Un’unica melodia per “Campanili in Festa”, una novità che profuma di antico.Si prosegue alle 20:30, presso la Masseria Andriani, sede della Pro Loco in strada Comunale Ferrone, 10, nei pressi dell’Hotel “La Grave”, con due eventi: una mostra organizzata in collaborazione con la Banda di Castellana Grotte APS, "Banda in mostra”, esposizione di antichi strumenti e cimeli storici della banda, un vero e proprio patrimonio da preservare.Dalle ore 21 si anima la serata con la collaborazione di Radio Puglia e l'evento "Sinceramente... venerdì italiano", i brani cult e le grandi hit del momento. Un viaggio nella musica italiana da cantare e ballare, curati dal dj set Apulianoise e Voice Tea la zia. Durante la serata Street food e drink - cocktail by American Barman.Domenica 23, presso la Rettoria Santa Maria del Suffragio, conosciuta anche come chiesa del Purgatorio, alle ore 20 si esibirà il coro “Fàlanto Chorus” di Taranto con sessanta elementi diretti dal Maestro Nicola Luzzi. Il progetto musicale avrà come tema il viaggio e prevede un percorso che si snoderà lungo le strade di tutti i continenti, toccando svariati generi musicali che vanno dal mambo alla bossa nova, dal tribale allo swing, dalla chanson francaise al pop, dal charleston alla world music. I temi toccano messaggi di pace e di fratellanza, argomenti quanto mai attuali in questo momento storico.Si riprende sabato 29 giugno alle 20, sempre presso la sede Pro Loco in s.c. Ferrone 10, nella suggestiva cornice della settecentesca Masseria Andriani. La Banda di Castellana Grotte APS proporrà "Bimbi in Banda... Summer edition 2024", occasione per chiudere l'anno di attività e salutare tutti per la meritata pausa estiva. Suoni d'estate a cura della Scuola di Musica a Indirizzo Bandistico "Lanzilotta-Corbascio". Sarà riprodotto il clima tipico delle feste patronali, con colori, emozioni e sinfonie riprodotte dai giovani bandisti, come per tutti gli eventi della festa della musica la partecipazione e libera a gratuita.