Trinitapoli: due medaglie d'oro per Oleificio Casale dei fratelli Ingianni per la Coratina

MICHELE MININNI - Grande successo per l’imprenditoria olearia di Trinitapoli. Il 15 giugno, a Palmi in provincia di Reggio Calabria, l’oleificio Casale dei fratelli Michele e Diego Ingianni ha conquistato due medaglie d’oro alla nona edizione del Concorso EVO IOOC Italy 2024, uno dei più importanti concorsi oleari in Italia e tra i primi cinque a livello internazionale.Il team dell'oleificio Casale ha ottenuto la medaglia d'oro per la selezione “Coratina” nella categoria monocultivar e un'altra medaglia d'oro per la selezione “Delicato” nella categoria coupage. Il concorso internazionale è guidato dal Dr. Antonio G. Lauro, assaggiatore professionista, fondatore del comitato di assaggio degli oli di oliva “Prim’Olio”, responsabile del panel di diversi concorsi internazionali e autore di numerose pubblicazioni tematiche.A decretare i premi è stata una giuria d’eccezione composta da 27 giurati provenienti da ogni angolo del mondo. Il concorso ha visto la partecipazione di 671 campioni provenienti da 24 nazioni e 28 paesi produttori, tra cui Algeria, Argentina, Brasile, Croazia, Grecia, Israele, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia.Grande soddisfazione è stata espressa da Michele Ingianni e sua moglie Elena Brandi, curatrice delle diverse mostre. "Immensa gioia, onore e gratitudine sono i sentimenti che proviamo nel ricevere queste due prestigiose medaglie d'oro che celebrano il nostro impegno per l'eccellenza e la tutela del territorio, soprattutto Trinitapoli. Siamo innamorati del nostro lavoro con tutte le emozioni che ci regala", ha dichiarato Michele Ingianni.Questo traguardo rappresenta non solo un riconoscimento per la qualità dell'olio prodotto dai fratelli Ingianni, ma anche un'importante vetrina per l'oleificio Casale e per l'intera regione, confermando la tradizione e la competenza dell'imprenditoria olearia di Trinitapoli.