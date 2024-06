Trinitapoli: grandine e maltempo colpiscono terreni agricoli nei Comuni della BAT e Foggia

- Un clima instabile ha colpito l'agro di Capitanata e la provincia di Barletta Andria Trani il 2 giugno, causando danni significativi ai territori del nord barese. La grandine ha provocato danni rilevanti nelle ore pomeridiane, rallentando la circolazione e causando lunghe code e incidenti stradali sulla strada statale 16bis, che collega l'area per diverse decine di chilometri.Le campagne circostanti hanno subito pesanti conseguenze, con il maltempo che ha influenzato notevolmente la prima domenica di giugno, giorno della Festa della Repubblica. La grandine ha colpito in particolar modo i comuni di Ordona, Carapelle e Cerignola, arrivando fino ai terreni alle porte di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.Nonostante i disagi ridotti nella sesta provincia pugliese, gli automobilisti sono stati costretti a prestare attenzione alle precipitazioni per gran parte della giornata. La situazione è ancora in aggiornamento nel basso Tavoliere, dove diversi terreni agricoli sono stati colpiti in maniera grave.Gli agricoltori locali hanno espresso la loro frustrazione e preoccupazione: "Non auguriamo a nessuno di provare quello che in questo istante prova un agricoltore di questa zona, speriamo che il governo possa prendere atto di queste minacce atmosferiche e che la nostra Regione Puglia intervenga in nostro aiuto".