Confronto sulle disuguaglianze: da Bari 100 esperti mondiali lanciano idee al G7

Vito Peragine (Uniba) - Disuguaglianze di opportunità in Italia e come intervenire

Alessandra Fogli (Federal Reserve of Minneapolis) - Gli Stati Uniti non sono terra di opportunità

Giovanni Vecchi (Roma Tor Vergata) - Disuguaglianze in Italia nel lungo periodo

Daniele Checchi (Università di Milano) - Disuguaglianze nel mercato del lavoro

Paolo Brunori (LSE e Università di Firenze) - Il livello di disuguaglianza di opportunità in Italia per diverse coorti dal dopoguerra in poi

Questi esperti offriranno approfondimenti su come le politiche pubbliche possono affrontare le disuguaglianze e migliorare la mobilità sociale.

BARI - Le disuguaglianze non sono inevitabili; derivano da scelte politiche che hanno modificato la distribuzione delle risorse e delle opportunità nel corso degli anni. Questi temi saranno al centro di una Conferenza Internazionale organizzata dal Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari, diretto dal professor Vito Peragine, in collaborazione con la London School of Economics. L'evento, sostenuto da Ance, Banca Popolare Pugliese, Banca di Credito Cooperativo Bari e Taranto, Regione Puglia e Ministero dell'Istruzione, si terrà il 6 e 7 giugno.Tra i partecipanti, circa 100 esperti provenienti da prestigiose università internazionali, come New York e Chicago University, LSE, Università di Tel Aviv, Barcellona, Amburgo, Monaco, Parigi, Stoccolma, Bangalore, e istituzioni come la Banca Mondiale e la Federal Reserve. Saranno rappresentate anche numerose università italiane, tra cui Milano, Bologna, Reggio Emilia, Modena, Palermo e Trento. Gli esperti presenteranno le loro ultime ricerche su disuguaglianze e mobilità intergenerazionale in tre sessioni plenarie, suggerendo politiche pubbliche per riattivare l'ascensore sociale. I risultati e le proposte saranno indirizzati ai leader del G7, che si riuniranno in Puglia dal 13 al 15 giugno. Oltre alle plenarie, si terranno oltre 70 presentazioni da parte di ricercatori e docenti italiani e stranieri.La conferenza sarà anche l'occasione per presentare il "GLOBAL ESTIMATES OF OPPORTUNITY AND MOBILITY" (GEOM), il primo database internazionale accessibile online contenente misure di mobilità intergenerazionale e disuguaglianza di opportunità di 70 paesi. Il progetto, coordinato dal professor Vito Peragine in collaborazione con la London School of Economics, evidenzia come l'Italia sia tra i paesi occidentali dove le disuguaglianze ereditarie hanno un impatto maggiore.Le ricerche recenti indicano un aumento delle disuguaglianze nei paesi sviluppati. Secondo il World Inequality Database, dal 1980 al 2022, l'1% più ricco degli Stati Uniti ha raddoppiato il proprio reddito, passando dal 10 al 20%, mentre l'1% più ricco al mondo è passato dal 16 al 20%. In Italia, l'1% più ricco ha visto il proprio reddito aumentare dal 5 al 14% e la ricchezza dal 13 al 22%. Al contrario, il 50% più povero ha visto ridurre il proprio reddito dal 22 al 15% e la ricchezza dal 12 al 2%.Un dato preoccupante per l'Italia riguarda la disuguaglianza ereditaria: circa il 40% delle disuguaglianze di reddito è spiegato dalle disuguaglianze di partenza, influenzate da fattori come famiglia, genere, regione e colore della pelle. Questo livello è superiore a quello di altri paesi europei come Francia, Germania e Danimarca. Alle disuguaglianze di reddito si aggiungono quelle territoriali, educative e di salute, sempre più legate a fattori di nascita e contesto.L'unico ambito in cui l'Italia ha registrato un progresso nell'uguaglianza delle opportunità è l'accesso all'istruzione. Tuttavia, questo miglioramento non è sufficiente a migliorare la mobilità intergenerazionale del reddito.I seguenti esperti saranno disponibili per illustrare i risultati delle loro ricerche: