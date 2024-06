Trinitapoli ospita gli esami di grado di Taekwon-Do al Palazzetto Pertini

Un evento di grande rilievo



Questo evento rappresenta un'importante occasione di confronto e di valutazione dei progressi compiuti dagli atleti durante l'intera stagione sportiva. Saranno presenti numerose società sportive, ognuna con i propri atleti pronti ad affrontare gli esami di grado.



Le parole del Presidente Corea



Il presidente Cosimo Corea ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa: "È un’occasione importante per la città di Trinitapoli portare tanti atleti di questo sport eccezionale a casa nostra, dopo i tanti successi e medaglie ottenute in giro per il mondo dai miei atleti. Saremo presenti in questa edizione con oltre venticinque atleti, ci prepariamo per l’anno prossimo".



Un talento emergente



Corea ha anche annunciato con orgoglio la presenza di Raffaella Sisto, una giovane atleta di 12 anni, che è stata convocata per partecipare agli Europei di Taekwon-Do ITF a Tallinn, in Estonia. "Siamo orgogliosi di annunciare anche la presenza di una nostra allieva casalina, Raffaella Sisto, che rappresenterà la nostra scuola e il nostro paese a livello europeo," ha aggiunto Corea.



Conclusioni



Gli esami di grado di Taekwon-Do rappresentano non solo un momento di verifica delle abilità tecniche e del progresso sportivo, ma anche un'importante occasione di crescita personale per tutti gli atleti coinvolti. Trinitapoli si prepara quindi ad accogliere un evento di grande importanza sportiva e sociale, consolidando il suo ruolo come centro nevralgico per la promozione del Taekwon-Do nella regione.

Appuntamento con lo sport a Trinitapoli nella giornata di giovedì 27 giugno. A partire dalle 17:00, il Palazzetto dello Sport Sandro Pertini sarà il teatro degli esami di cintura colorata per i ragazzi e degli esami di grado di Taekwon-Do per gli atleti del territorio della BAT. L’evento è organizzato dalla Coreanteam Trinitapoli, guidata dal presidente Cosimo Corea, terzo dan e maestro della Federazione Italiana Taekwon-Do.