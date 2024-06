SEV-Iren Luce Gas e Servizi inaugura un nuovo store a Taranto: rafforzata la presenza in Puglia dopo l’acquisizione dei clienti a maggior tutela

Espansione e servizio a tutele graduali



L'apertura del nuovo store segue l’aggiudicazione da parte di Sev-Iren di dieci province nel centro-sud Italia nel contesto della procedura competitiva per l’assegnazione del Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore elettrico. Questa aggiudicazione, che coinvolge anche la provincia di Taranto, ha spinto l’azienda a investire ulteriormente nei territori di residenza dei nuovi clienti, rafforzando la propria rete fisica che già conta oltre 300 punti di contatto.



Servizi offerti e innovazione digitale



Il nuovo spazio Sev-Iren di Taranto offrirà ai clienti un'assistenza di alto livello, permettendo di accedere a una vasta gamma di prodotti e servizi. Tra le opzioni disponibili, i clienti potranno pagare le bollette senza commissioni, attivare nuovi contratti, richiedere preventivi per nuovi allacci, effettuare subentri e volture, ricevere offerte sui prodotti smart per la casa e informazioni sulla mobilità elettrica. Inoltre, sarà possibile attivare il nuovo servizio di connettività di Sev-Iren, disponibile dai primi giorni di luglio.



Dichiarazioni dell'Amministratore delegato



Mauro Tornatore, Amministratore Delegato di SEV Iren, ha dichiarato: "Sev-Iren rappresenta oggi una delle più importanti aziende nel settore energetico del Centro-Sud Italia. Il nostro obiettivo è quello di unire la qualità dei servizi offerti con la vicinanza ai clienti, migliorando la loro esperienza attraverso i nostri sportelli. Con oltre cinquecento punti fisici totali, tra franchising store ed energy point, SEV Iren combina la conoscenza del territorio con l’affidabilità e la solidità del Gruppo Iren, una delle principali multiutility del Paese. Le nostre innovative soluzioni digitali, fruibili attraverso l’applicazione IrenYou, permettono ai clienti di accedere in ogni momento a qualsiasi offerta e servizio".



Un futuro di crescita e innovazione



Con questa nuova apertura, Sev-Iren dimostra il suo impegno nel rafforzare la propria presenza in Puglia e nel Centro-Sud Italia, offrendo servizi di alta qualità e innovazioni digitali che rendono l'esperienza del cliente sempre più semplice e conveniente. L'azienda continua a puntare sulla combinazione di vicinanza fisica e tecnologie avanzate per rispondere alle esigenze dei suoi clienti, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

TARANTO – È stato inaugurato oggi a Taranto il nuovo store Sev-Iren, un evento che ha visto la partecipazione di numerose autorità locali. Situato nella zona di Viale Liguria, il nuovo punto vendita si aggiunge agli altri cinque store già presenti nella regione Puglia. Questo ampliamento riflette la strategia di Sev-Iren di consolidare la sua presenza sul territorio, offrendo una maggiore vicinanza ai cittadini attraverso una rete sempre più capillare.