Ucraina, Putin: 'Potremmo fornire armi per colpire Paesi Nato'

Gli Stati Uniti e il Conflitto in Ucraina



Putin ha accusato gli Stati Uniti di non combattere per l'Ucraina, ma per mantenere la propria leadership mondiale, impedendo alla Russia di prevalere. Focalizzandosi sulla guerra in corso, ha dichiarato che l'Ucraina "perde 50.000 soldati ogni mese", mentre le perdite russe sono "di diverse volte inferiori". Inoltre, ha fornito cifre sui prigionieri: attualmente ci sono 1.348 russi in mani ucraine, mentre i prigionieri ucraini sono 6.465.



La Fornitura di Armi Occidentali a Kiev



Putin ha definito la consegna di armi occidentali all'Ucraina un "passo molto pericoloso". "Consegnare armi in una zona di guerra è sempre un male. Ancor di più se chi consegna le controlla anche," ha affermato. Ha ribadito che Mosca potrebbe rispondere a tali forniture con azioni simili contro i Paesi della NATO, avvertendo che ciò potrebbe portare a "problemi molto seri".



Possibile Fine del Conflitto



Secondo Putin, se gli Stati Uniti smettessero di fornire armi all'Ucraina, il conflitto potrebbe finire entro 2-3 mesi. "Se vuoi fermare le ostilità in Ucraina, smetti di fornire armi. E queste azioni si fermeranno entro due, massimo tre mesi," ha dichiarato.



Presenza di Istruttori Militari Occidentali



Putin ha confermato la presenza di istruttori militari occidentali sul territorio ucraino, aggiungendo che questi "subiscono perdite". Ha accusato gli Stati Uniti e gli Stati europei di preferire il silenzio su questo tema.



Esercitazioni Militari con la Cina



Il leader russo ha annunciato che la Russia continuerà le esercitazioni militari congiunte con la Cina, sottolineando che "la nostra interazione sulla scena internazionale è un fattore deterrente e un elemento di stabilità". Le esercitazioni militari congiunte, ha aggiunto, proseguiranno in futuro.



Relazioni con l'Italia e la Russofobia



Putin ha elogiato la posizione dell'Italia, definendola "più contenuta rispetto ad altri Paesi europei". "In Italia non si diffonde una russofobia da cavernicoli e lo teniamo in considerazione," ha detto, esprimendo la speranza di ristabilire relazioni con l'Italia una volta che la situazione in Ucraina si stabilizzerà.



Persecuzione Giudiziaria di Trump



Putin ha parlato delle elezioni negli Stati Uniti e della situazione di Donald Trump, affermando che c'è una "persecuzione giudiziaria" nei confronti dell'ex presidente americano. "È evidente al mondo intero che la persecuzione giudiziaria di Trump, senza prove, è un uso del sistema giudiziario per la lotta politica," ha dichiarato.



Elezioni Europee e Disinformazione



Infine, Putin ha respinto le accuse secondo cui la Russia diffonderebbe disinformazione in Europa in vista delle prossime elezioni. "L'unica cosa che fanno i nostri media è raccontare il punto di vista della Russia," ha affermato. Ha invitato le autorità europee a riflettere sulla loro situazione interna invece di cercare colpevoli esterni.

Mosca, 5 giugno 2024 – La Russia ha una dottrina nucleare chiara che prevede l'uso di tutti i mezzi necessari per rispondere ad azioni che minacciano la sovranità e l'integrità territoriale del Paese. Lo ha ribadito il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista esclusiva rilasciata all'ANSA e ad alcune delle principali agenzie internazionali, affrontando il tema del rischio di un conflitto atomico. "Andate a leggerla," ha sottolineato Putin, invitando a consultare direttamente la dottrina ufficiale.Putin ha inoltre spiegato che Mosca potrebbe reagire all'uso da parte di Kiev di missili occidentali contro il territorio russo fornendo a sua volta armi simili nelle regioni del mondo da dove verranno sferrati attacchi sensibili, colpendo siti di quei Paesi che forniscono armi all'Ucraina, vale a dire della NATO. Questo, ha avvertito, potrebbe portare a "problemi molto seri". Tuttavia, ha aggiunto, "non c'è alcun piano per attaccare la NATO. Pensate che siamo dei pazzi?".