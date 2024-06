Comunali Bari, Vito Leccese: 'La casa è la priorità nei primi mesi di Governo'

Le Misure Proposte



BARI – Nei primi mesi di governo, la priorità assoluta sarà la casa. Lo annuncia Vito Leccese, candidato sindaco di Bari per il Partito Democratico, in un post su Facebook.Leccese ha delineato un piano che comprende un bonus affitti, la costruzione di nuovi alloggi per studenti e la riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale. Questo impegno è finalizzato a contrastare i tagli provenienti dal governo nazionale di centrodestra, che secondo Leccese rischiano di lasciare indietro le persone più fragili.