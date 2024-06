Vertenza Leonardo S.p.A. di Grottaglie: 'La Regione Puglia al fianco dei lavoratori'

BARI - La Regione Puglia esprime piena solidarietà ai lavoratori dello stabilimento Leonardo S.p.A. di Grottaglie, che, durante una manifestazione sindacale, hanno esplicitato le loro giuste rivendicazioni. Dopo l'annuncio del fermo produttivo di quattro mesi per lo stabilimento, che conta 1.500 dipendenti, la Regione sottolinea la necessità di un intervento deciso da parte dell'azienda e dei rappresentanti del Governo.La Task Force Regionale per l’occupazione, guidata da Leo Caroli, ha convocato un incontro ad hoc con i sindacati per lunedì 17 giugno, alle ore 9:30, presso la presidenza della Regione a Bari. Questo incontro mira a trovare soluzioni immediate e concrete per sostenere i lavoratori e il sito industriale.Il 31 maggio, i vertici di Leonardo S.p.A. hanno comunicato il rinvio delle attività nelle aerostrutture del gruppo a causa delle difficoltà della committente Boeing. Lo stabilimento di Grottaglie, che si occupa esclusivamente della realizzazione della fusoliera in fibra di carbonio del Boeing 787, è direttamente colpito da questa situazione.Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto, ha evidenziato il silenzio dei rappresentanti del governo nazionale di centrodestra. "In questa vicenda, balza agli occhi purtroppo il silenzio dei rappresentanti del governo nazionale di centrodestra che, tragicamente silenti, al momento sono impermeabili al grido di dolore del territorio e dei lavoratori," ha affermato Borraccino.La Regione Puglia richiama l'attenzione sulla necessità di uscire dalla logica della mono-committenza nello stabilimento di Grottaglie. Un piano industriale che favorisca la diversificazione produttiva è atteso da anni per mantenere intatta la forza lavoro di questo sito industriale, considerato un fiore all’occhiello dell’Italia.La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, sta lavorando per suggerire soluzioni immediate al Governo, collaborando sia coi sindacati che con l'azienda. "Assistere inermi allo svuotamento produttivo dello stabilimento di Grottaglie della Leonardo S.p.A. certamente non resteremo, ovviamente nell’ambito delle nostre competenze," ha concluso Borraccino.L'obiettivo è preservare e rafforzare un sito industriale di strategica importanza per il tessuto produttivo pugliese e della provincia di Taranto, assicurando un futuro sostenibile e prospero per i lavoratori e per l'intera comunità.