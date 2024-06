Volo EasyJet da Londra ad Alicante, uomo tenta di aprire portellone dell'aereo in volo

L'episodio, abbastanza comune in quell'aeroporto, secondo le statistiche sul conflitto gestite dalla compagnia statale AESA, è avvenuto a bordo di un volo EasyJet tra l'aeroporto di Gatwick di Londra e l'aeroporto di Alicante ed è stato compiuto da un passeggero in stato di ebbrezza. Secondo le fonti a cui ha avuto accesso i media, il comandante ha contattato la torre di controllo di Alicante per avvertirla che a bordo c'era un viaggiatore ubriaco, che avevano dovuto immobilizzare con l'aiuto dei passeggeri.





A quanto pare il viaggiatore, identificato come Luke A., 28 anni, era salito a bordo già ubriaco, ma le sue condizioni sono peggiorate durante il volo, poiché l'altitudine accentua gli effetti dell'alcol, compromettendo così più volte la sicurezza del volo. Ad un certo punto, ha litigato con altri viaggiatori, che ha aggredito dopo averli insultati e provocati. Quando è intervenuto il personale di bordo della compagnia, ha tentato di colpire anche loro.





E non solo. Nel mezzo di una rissa, ha tentato di aprire la porta dell'aereo per scendere, senza rendersi conto che erano in volo, e poi ha tentato di accedere alla cabina. Alla fine, i passeggeri hanno aiutato l'equipaggio ad immobilizzarlo e, non appena l'aereo è atterrato a El Altet, la Guardia Civil è entrata e lo ha arrestato.





L'aeroporto di Alicante, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è uno degli aeroporti che registra il maggior numero di conflitti con i passeggeri . Solo lo scorso anno ci sono stati 184 reclami, davanti solo a Tenerife Sur-Reina Sofía con 189. La stragrande maggioranza è stata compiuta, come in questo caso, da viaggiatori ubriachi provenienti dal Regno Unito. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite.



