WTA 500 di Eastbourne: Jasmine Paolini eliminata in semifinale da Daria Kasatkina

La seconda semifinale del torneo WTA 500 di Eastbourne, giocata sull’erba inglese, ha visto l’eliminazione della tennista italiana Jasmine Paolini per mano della russa Daria Kasatkina. L’incontro, conclusosi in tre set con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3, è stato ricco di emozioni e colpi di scena.Nel primo set, Jasmine Paolini ha mostrato grande determinazione e precisione, imponendosi sulla russa grazie a un servizio efficace e a un rovescio preciso. L’italiana ha dominato il gioco, riuscendo a chiudere il set con un netto 6-3.Il secondo set è stato molto equilibrato, con entrambe le giocatrici che si sono battute punto a punto fino al 5-5. Tuttavia, Daria Kasatkina ha saputo sfruttare i suoi pallonetti e passanti incrociati per avere la meglio su Paolini, aggiudicandosi il set 7-5.Il terzo e decisivo set ha visto Paolini partire forte, portandosi in vantaggio per 2-0. Nonostante ciò, Kasatkina ha dimostrato grande carattere e abilità, rimontando fino a raggiungere un vantaggio di 5-2 grazie a una serie di colpi lungo linea. Nell’ottavo game, Jasmine Paolini ha lottato con tenacia, annullando tre palle match, ma alla fine Kasatkina è riuscita a chiudere l’incontro sul 6-3, qualificandosi per la finale.Nella prima semifinale, la canadese Leylah Annie Fernandez ha superato l'americana Madison Keys con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, guadagnandosi così un posto nell'atto conclusivo del torneo.La finale del torneo WTA 500 di Eastbourne si preannuncia dunque avvincente, con Daria Kasatkina e Leylah Annie Fernandez pronte a darsi battaglia per il titolo.