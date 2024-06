Entra nel vivo la competizione al RedBull Cliff Diving 2024 di Polignano: intervista agli atleti azzurri in gara

POLIGNANO A MARE – La competizione al RedBull Cliff Diving 2024 di Polignano a Mare è entrata nel vivo, attirando l'attenzione di appassionati di sport estremi da tutto il mondo. Domani si terrà la finalissima, che promette di essere un evento spettacolare, ricco di adrenalina e emozioni forti.Il giornalista Edoardo Giacovazzo ha avuto l'opportunità di intervistare in esclusiva alcuni dei protagonisti italiani di questa edizione, gli atleti azzurri Elisa Cosetti, Davide Baraldi e Andrea Barnabà, oltre al coach della squadra italiana, Alessandro De Rose, già campione di high diving.La finalissima di domani è attesa con trepidazione, promettendo spettacolo e momenti indimenticabili. Polignano a Mare si conferma ancora una volta come la capitale italiana del cliff diving, un luogo dove sport, natura e adrenalina si fondono in un connubio perfetto.Non resta che attendere la conclusione di questa emozionante competizione, con la speranza di vedere gli atleti azzurri salire sul podio.