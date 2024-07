ROMA - Le ultime estrazioni del 10eLotto si sono rivelate particolarmente fortunate per le Regioni del Sud Italia con diverse e importanti vincite.La più alta del concorso in questione è stata realizzata a Reggio Calabria grazie ad un '9' da 50.000 euro, a fronte di una giocata di 4 euro. E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.A Melendugno, in provincia di Lecce, sono stati vinti 22.500 euro con un '6' nella Modalità Istantanea. A Conflenti, in provincia di Cosenza, è stato realizzato un '5' da 9.600 sempre nella Modalità Istantanea. ac/AGIMEG