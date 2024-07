Serie C, il Monopoli acquista il centrocampista ghanese Wellbeck dal Catania

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli ha acquistato il centrocampista ghanese Nana Wellbeck 29 anni a titolo temporaneo dal Catania per il prossimo campionato di Serie C. Il calciatore ha firmato con i biancoverdi pugliesi un contratto fino al 30 giugno 2025. Nella scorsa stagione ha disputato 19 partite nel Catania nel girone C di Serie C. Nella sua carriera Wellbeck ha giocato nel Brescia, nel Krka in Slovenia, nell’ Odense in Danimarca, nel Mladost in Serbia, nell’ Atalanta, nel Catania, nel Catanzaro, nel Brescia Under 19 e nel settore giovanile del Brescia. Wellbeck ha dichiarato: “ Sono molto contento di avere scelto il Monopoli, spero di ottenere risultati importanti”. Il ghanese sarà certamente un rinforzo importante per il centrocampo dei pugliesi nella prossima stagione.