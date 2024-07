Ad Libitum a Polignano: Amanda Sandrelli è la Ninfa Calipso

POLIGNANO A MARE - Continua Ad Libitum, la rassegna musicale di Polignano a Mare organizzata da Epos Teatro e diretta da Maurizio Pellegrini con due ospiti d’eccezione sul fil rouge dell’Odissea.

Il 27 luglio, alle ore 21:30, nell’Atrio Museo Pino Pascali di Polignano, andrà in scena “La Ninfa Calipso”, una produzione del Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi. Amanda Sandrelli interpreterà una umanissima Calipso del poema omerico, riportando alla forza originaria della narrazione orale grazie al progetto “Odissea un racconto mediterraneo”, ideato e diretto da Sergio Maifredi. I biglietti sono disponibili su [Vivaticket](https://www.vivaticket.com/it/ticket/amanda-sandrelli-la-ninfa-calipso/236830) al prezzo di 25€ (intero) e 20€ (ridotto per under 25 e over 65).

Calipso, la ninfa che nasconde, trattiene Odisseo sulla sua isola per sette anni finché Atena non implora gli dèi di lasciarlo andare. Odisseo rifiuta l'immortalità offertagli da Calipso, scegliendo di rimanere un mortale e, grazie all'intervento di Hermes, riesce a riprendere il suo viaggio. Amanda Sandrelli, con forza e dolcezza, accosta Calipso a una contemporanea Clitemnestra, rappresentando due abbandoni vissuti in modo diametralmente opposto, due donne che incarnano i due volti della stessa Luna.

Il ritorno del poema all'oralità per cui è stato concepito permette al pubblico di sentirsi parte di una comunità riunita per ascoltare una storia universale, ricca di coraggio, ideali, amore, smarrimento e ingegno.

Ad Libitum proseguirà il 31 luglio, nel Chiostro Sant’Antonio alle ore 21.00, con “Una mela sul molo - Vita e avventure di un burattinaio dal porto di Napoli a Bari”, di e con Paolo Comentale. Regista e attore, Comentale, fondatore del Granteatrino Casa di Pulcinella, narrerà, attraverso marionette e stralci autobiografici, i grandi incontri che hanno segnato la sua carriera cinquantennale. La sua passione per Pulcinella, nata dal racconto del padre di ritorno dalla guerra a Napoli, ha alimentato giorno per giorno il suo mestiere, rendendolo un punto di riferimento per il pubblico dei bambini. La regia è di Maurizio Pellegrini, direttore artistico di Ad Libitum, con le musiche affidate alla fisarmonica di Tiziano Zanzarella. I biglietti sono disponibili su [Vivaticket](https://www.vivaticket.com/it/Ticket/una-mela-sul-molo-vita-e-avventure-di-un-burattinaio-dal-porto-di-napoli-a-bari/241400) al prezzo di 13€ (intero), 10€ (ridotto per under 25 e over 65) e 5€ (bambini).

Con oltre 25 produzioni annuali e 100 artisti coinvolti, molti dei quali under 35, Ad Libitum è riconosciuta tra le principali manifestazioni per la sua ricaduta in termini occupazionali, di offerta culturale e valorizzazione del territorio del sud barese. Ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della Cultura, attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e della Regione Puglia.

Biglietti:

Prevendite al botteghino, punti fisici del circuito Vivaticket oppure online su www.vivaticket.com. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.adlibitumfestival.it](http://www.adlibitumfestival.it) o contattare i numeri (+39) 392 964 2809 e (+39) 338 229 5966 via telefono o WhatsApp.