'Aspettando il Festival del Cabaret di Martina Franca' fa tappa a Bisceglie

BISCEGLIE - Il Festival del Cabaret di Martina Franca sconfina e allarga il proprio format aggiungendo la serie di appuntamenti denominati “Aspettando il Festival” organizzata dalla “Parisi Spettacoli” in collaborazione con l’associazione “Sirio”, che arriverà in altre città pugliesi per dieci appuntamenti complessivi.Una serie di spettacoli gratuiti che farà tappa a Bisceglie, Massafra e Speziale. Si comincerà da Bisceglie il 1° agosto alle 21:30. Presentatore Mauro Pulpito. A esibirsi presso il Teatro Mediterraneo (ingresso gratuito fino a esaurimento posti) saranno Tommy Terrafino, Tino Fimiani e Santino Caravella.«Confcommercio Bisceglie ha da subito sposato il progetto: si tratta di una sinergia che reputiamo proficua e necessaria al fine di creare quella rete di cooperazione tra territori utile alla crescita collettiva – dichiara Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Sarà una serata all’insegna del buonumore e le attività presenti sul lungomare di ponente trarranno beneficio dalla grande partecipazione che si preannuncia».«Si tratta di un appuntamento organizzato in collaborazione con il Comune di Bisceglie eche si inserisce nel nostro brand ‘Bi Happy’ – ha sottolineato Tommaso Amato, responsabile marketing ed eventi della Confcommercio di Bisceglie” –. Segna un gemellaggio importante tra la nostra città e Martina Franca. Ci leghiamo in qualche modo ad un evento storico che servirà a farci ridere e anche a fare beneficenza con una raccolta volontaria per l’ANT. Potrò riabbracciare un collega e amico come Mauro Pulpito e il pubblico potrà rilassarmi in un momento in cui ne abbiamo davvero bisogno. Un ringraziamento speciale va a Leo Carriera, presidente di Confcommercio che ha sposato questa manifestazione».