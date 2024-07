Attimi di Paura a Gallipoli: ascensore precipita in un B&B

GALLIPOLI - Momenti di vero terrore quelli vissuti ieri notte da cinque giovani turisti, ospiti di un bed and breakfast situato nei pressi del centro storico di Gallipoli. Intorno alle 23:30, la cabina dell'ascensore in cui si trovavano ha improvvisamente subito un malfunzionamento, precipitando al piano di sotto.L'episodio è stato causato da un guasto tecnico che ha compromesso il normale funzionamento dell'ascensore. Fortunatamente, tutti i meccanismi di sicurezza dell'impianto si sono attivati immediatamente, provocando una frenata di emergenza che ha evitato conseguenze ben peggiori.I giovani turisti, nonostante il grande spavento, sono rimasti illesi. Tuttavia, l'ascensore si è bloccato, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Gli operatori, accorsi tempestivamente sul posto, hanno lavorato a lungo per estrarre i malcapitati dalla cabina bloccata. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla rottura dell'ascensore e dall'azionamento dei dispositivi di emergenza che hanno ulteriormente ostacolato l'apertura delle porte.Una volta estratti dall'ascensore, i cinque turisti sono stati rassicurati dai soccorritori e non è stato necessario il trasporto in ospedale. La vicenda si è fortunatamente conclusa senza gravi conseguenze, ma ha lasciato tutti con il fiato sospeso per diversi minuti.Le autorità locali hanno avviato un'indagine per accertare le cause del malfunzionamento e verificare il corretto funzionamento delle misure di sicurezza dell'impianto.