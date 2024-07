Bari, caos in Viale Papa Giovanni XXIII: sversamento di materiale chiude la strada

BARI -Questa mattina, un tratto di viale Papa Giovanni XXIII, in prossimità del civico 119, è stato chiuso al transito per rilevamenti in corso a cura della Polizia Locale. La chiusura si è resa necessaria a seguito dello sversamento di materiale sulla sede stradale e delle verifiche su lavori in corso. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi per evitare disagi.

La dinamica dell'incidente Secondo le prime ricostruzioni, il cestello di un’autoscala, impegnata a trasportare materiale ai piani alti di un palazzo, si è staccato improvvisamente dal binario guida, causando la caduta del carico sulla strada sottostante. Le cause esatte del distacco sono ancora da accertare, e la Polizia Locale sta conducendo un'indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. Conseguenze e soccorsi Nell'incidente è rimasta ferita una persona, che è stata prontamente trasportata in ospedale per le cure necessarie. Le condizioni del ferito non sono ancora state rese note. Disagi e raccomandazioni La chiusura del tratto di strada ha causato notevoli disagi al traffico, con rallentamenti e deviazioni. Le autorità consigliano agli automobilisti di evitare la zona e di seguire percorsi alternativi per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.