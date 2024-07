Bari, domani sulla spiaggia di Pane e pomodoro la distribuzione gratuita di posacenere portatili

BARI - Domani, giovedì 18 luglio, alle ore 11, sulla spiaggia di Pane e pomodoro, si terrà l’iniziativa (in programma sabato scorso ma annullata per un imprevisto) promossa dalla All Service Bari, società che gestisce il servizio di salvamento, per sensibilizzare i bagnanti sul rispetto dell’ambiente e sui danni derivanti dall’inquinamento da cicche di sigarette: il processo di decomposizione di un mozzicone di sigaretta, infatti, dura circa due anni.Nel corso della mattinata gli operatori dell’azienda distribuiranno gratuitamente circa 300 posacenere portatili tra i bagnanti.All’iniziativa parteciperà l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli.