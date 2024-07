'Le stelle a teatro', venerdì partono le osservazioni astronomiche al Teatro Radar di Monopoli

Per info: 393 435 69 56

MONOPOLI - I crateri e le straordinarie conformazioni del satellite naturale della Terra si svelano sul roof garden del Teatro Radar. Venerdì 19 luglio parte a Monopoli la rassegna Le stelle a teatro, curata dal Planetario di Bari con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli e Teatri di Bari.Alle 20.30 partono le osservazioni astronomiche tenute da Pierluigi Catizone, pensate per un pubblico di bambini e adulti, che si avvarranno anche di telescopi professionali puntati verso La Luna, protagonista dell’appuntamento inaugurale. Un appuntamento imperdibile per approfondire i segreti del cosmo.Il calendario de Le stelle a teatro prosegue poi venerdì 26 luglio con I Pianeti - per conoscere tutti i pianeti del Sistema Solare e osservare Venere e Mercurio - il 2 agosto con Le stelle – dove impareremo a riconoscere la stella polare e le costellazioni visibili, osservando nebulose e stelle “morte” – e venerdì 9 agosto, con l’incontro intitolato Le galassie, un viaggio nelle profondità del cosmo per conoscere le galassie e la struttura dell’universo, osservando alcune lontanissime galassie al telescopio.Gli appuntamenti prevedono l’ingresso con biglietto, il cui costo è di 10 euro. Il ridotto – per bambini dai 4 ai 12 anni, over 65 e abbonati alla Stagione teatrale Radar – è di 8 euro, mentre non pagano i bambini sotto i 4 anni. I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro nei giorni della rassegna, a partire dalle ore 19.30.