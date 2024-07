Bari, il sindaco Vito Leccese all’inaugurazione della piazzetta compresa tra via Genova e via Pantanelli a Carbonara

“Fare la mia prima uscita ufficiale da sindaco inaugurando un piccolo spazio verde appena riqualificato - ha commentato Vito Leccese - sembra una coincidenza fortunata che accolgo molto volentieri per l’avvio di questo percorso. Di luoghi come questi dobbiamo realizzarne tanti altri in tutti i quartieri della città cercando spazi simili, in precedenza inutilizzati, dove mettere in campo interventi che servono non soltanto a creare piccole oasi verdi in zone densamente abitate ma notoriamente prive di spazi ma anche e soprattutto a creare luoghi di incontro e socializzazione tra i residenti. Siamo consapevoli di non poter parlare di parchi, perché i parchi hanno tutt'altre dimensioni, ma vogliamo valorizzare ugualmente queste piccole aree che creano valore per i cittadini, soprattutto i più piccoli. Per quanto riguarda poi il contributo che la città di Bari è chiamata a dare alle sfide ambientali globali, serve una programmazione ben più ambiziosa, a partire da interventi di riforestazione urbana da realizzare su spazi molto più ampi”.La riqualificazione dell’area rientra nella più ampia azione sperimentale messa in campo dall’amministrazione comunale per il verde urbano (greening e forestazione),il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore, finanziata nel complesso per 8 milioni di euro dal PON Metro.