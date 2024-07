Bari, in Camera di Commercio 'Intelligenza Artificiale: evoluzione rivoluzionaria'

BARI - Evento speciale “Intelligenza Artificiale: evoluzione rivoluzionaria” organizzato dall’Ufficio dei Consulenti Finanziari di Bari di Banca Mediolanum, con il patrocinio dell’Università di Bari e della Camera di Commercio che avrà luogo venerdì 5 luglio 2024 dalle ore 9:30, presso la Sala Convegni “Alessandro Ambrosi” della Camera di Commercio di Bari, in Corso Cavour 2.Quali sono le possibilità dell’intelligenza artificiale? E quali sono i rischi che comporta? Si tratta di una rivoluzione che cambierà il nostro futuro? O un'evoluzione dal potenziale dirompente? Sono questi i temi al centro del Convegno.Un confronto a tutto tondo tra i rappresentanti del mondo accademico, finanziario e imprenditoriale per affrontare insieme gli aspetti di maggiore rilevanza, attuale e prospettica, di una tematica, quella dell’intelligenza artificiale, che ha impatti non soltanto sulle imprese tecnologiche, ma su tutta l’economia integrata e trasversale e che sta suscitando grande entusiasmo nei mercati finanziari, pur sollevando domande sui numerosi rischi che potrebbe provocare.Una frontiera dalle enormi prospettive e dai grandi interrogativi cui le banche guardano con particolare attenzione, consapevole del fatto che l’intelligenza artificiale è una sfida che nessun settore di business può ignorare.Dopo il saluto di Ugo Lombardi, Responsabile commerciale di Puglia, Calabria e Matera di Banca Mediolanum, l’apertura dei lavori è affidata a Vittorio Dell’Atti, Ordinario di Economia Aziendale, che introdurrà i temi delle diverse relazioni. A Demetrio Migliorati, Responsabile Innovazione Banca Mediolanum, spetterà l’illustrazione dello stato dell'arte dell'intelligenza artificiale, anche attraverso un confronto tra intelligenza artificiale specializzata e intelligenza artificiale generalista, e l’anticipazione di alcuni degli scenari futuri.Per Donato Malerba, Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari, “Verso un’intelligenza artificiale simbiotica”, dunque introdurrà la visione dell’intelligenza artificiale simbiotica e dell’etica dell’intelligenza artificiale.Infine, Danilo Caivano, Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni dell'Università di Bari, illustrerà i cambiamenti che avverranno nel mondo del lavoro e quali saranno le competenze del futuro, proponendo una chiave di decodifica delle trasformazioni future partendo da quelle passate.Seguirà il confronto fra i rappresentanti del mondo imprenditoriale sul tema “Intelligenza artificiale: conoscerla per governarla”, coordinato da Dionisio Ciccarese, con gli interventi del Presidente ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) Antonio Felice Uricchio, del Presidente del Consiglio di gestione Auriga SPA e Presidente della Sezione “Terziario Innovativo e Comunicazione” di Confindustria Bari-Bat Vincenzo Fiore, del COO del Gruppo Mermec della Angel Holding, Fabio Giuliani, del CEO di Vvita SRL Achille Minerva, dell'Amministratore Delegato Masmec Daniela Vinci, dell'Amministratore Delegato di Edilportale.com Ferdinando Napoli e del Presidente GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence) Claudio Caldarola.La conclusione dei lavori sarà affidata a Dionisio Ciccarese che intervisterà Antonio Gusmini, Direttore Risorse Umane Banca Mediolanum, sul tema “L'intelligenza artificiale alla prova dell'uomo: il valore aggiunto delle risorse umane in azienda”.