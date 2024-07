Bari Leggera, in scena "Meglio Tarde che mai" con Franca Pampaloni e Nicanor Cancellieri

BARI - La prima edizione della rassegna Bari Leggera, curata dalla Compagnia Malalingua, con la direzione artistica di Marco Grossi prosegue, domani, nella Casa di Pulcinella (in via Arena della Vittoria, 4/a) alle 21 con “Meglio tarde che mai” (debutto regionale) con Franca Pampaloni e Nicanor Cancellieri, per la regia di Rita Pelusio.

Una volta erano un trio. Adesso sono un duo. E per ricordare la scomparsa di Rosa, le due anziane concertiste Ada e Elsa tornano in scena dopo tempo immemorabile, riproponendo il loro storico repertorio. Tra un sorsetto, una partita a carte, molti dispetti, qualche litigio e improbabili passi di danza, le due vecchiette danno vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente concerto di musica classica mai sentito.

Meglio tarde che mai è uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole e sonorità inedite alternate ad arie classiche. Esecuzioni impeccabili che fanno da sottofondo ad animazioni di figura, gag virtuose e surreali, trucchi di magia. Un concerto comico, capace di incantare e divertire un pubblico di ogni età.

Grazie alla performance “Incantesimo dei crauti” di e con Leo Kay, sabato 27 luglio alle 20.30, si sperimenterà con le orecchie e con le papille gustative degli spettatori. Una serata tra ritualità, trasformazione del cibo e le improvvisazioni dei musicisti Adolfo La Volpe e Marialuisa Capurso, ambientata nel magico contesto dell'orto urbano Campagneros, nel quartiere Poggiofranco (in via Raffaele Bovio, 20) con artisti professionisti e amatoriali, sotto la guida dell'artista e regista britannico Leo Kay.

L’appuntamento conclusivo della rassegna sarà dedicato all’estro poetico Lucio Dalla, grazie allo spettacolo “Tra vento e mare”, domenica 28 luglio alle 21 nell’Arena della Pace del quartiere Japigia (in via Natale Loiacono, 20), testo e regia di William Volpicella, che ne è interprete al fianco di Valentina Gadaleta (insieme compongono il noto duo WilVa). Anna e Marco. Un marinaio del sud e una giovane sognatrice di Bologna. Un amore ispirato alla storia fatta di parole e di musica dell’uomo che con la sua fantasia, ha fatto e fa ancora sognare milioni di anime inquiete. Tra realtà e immaginazione, nei luoghi pugliesi cari al cantautore bolognese, come le isole Tremiti, scorre una trama immaginaria cucita dalle e nelle sue canzoni, i più significativi tasselli di una incredibile discografia eseguiti dal vivo dai Superclassifica Sciò e interpretati da Annamaria Ercole, William Volpicella e Valentina Gadaleta.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: 351/85.28.494.