Bari, a Pane e pomodoro in corso i lavori per la messa in sicurezza della struttura che ospitava il bar

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese si è recato sulla spiaggia di Pane e pomodoro dove sono in corso le lavorazioni necessarie a mettere in sicurezza la vecchia struttura che ospitava il bar, in attesa della demolizione e successiva ricostruzione prevista il prossimo anno nell’ambito del piano Costa Sud.“In questi giorni stiamo procedendo alla messa in sicurezza del rudere e al posizionamento di armadietti portavalori a disposizione dei bagnanti della spiaggia cittadina - ha spiegato il sindaco Vito Leccese -. Contestualmente ho chiesto alla Polizia locale di rafforzare le attività di controllo raddoppiando il presidio in quest’area della città particolarmente frequentata, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi furti ai danni dei turisti.L’impiego di agenti in borghese sulla spiaggia va nella direzione di contrastare gli atti predatori a danno degli avventori della spiaggia. Un fenomeno doppiamente disdicevole, in primo luogo per chi è vittima di furti e in secondo luogo per l’immagine della città. Un ringraziamento speciale va alle associazioni di volontariato, in particolare al comitato cittadino Pane e pomodoro che garantisce una presenza costante e quotidiana a supporto di quanti frequentano la spiaggia più amata della città”.I lavori di messa in sicurezza, che si concluderanno entro la fine di questa settimana, consistono nella rimozione delle parti metalliche e delle sporgenze che potrebbero rappresentare un pericolo. Una volta terminati gli interventi, il manufatto sarà ricoperto da pannelli che potranno essere oggetto di interventi di street art con l’obiettivo di abbellire quello spazio in attesa della prevista riqualificazione.