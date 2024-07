Bari, Quartiere Poggiofranco: paura per un incendio in un cantiere

BARI - Attimi di paura e panico si sono vissuti tra Via Pappacena e Via Mazzitelli nel quartiere Poggiofranco di Bari a causa di un incendio scoppiato in un cantiere. Le fiamme, partite da una catasta di pedane posizionata nel cantiere, hanno rapidamente avvolto la facciata di una palazzina, provocando danni alle pareti esterne.I residenti, spaventati dall'improvviso divampare delle fiamme, hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti prontamente. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma il palazzo è stato evacuato per precauzione.Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Intanto, i Vigili del Fuoco stanno completando le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio e dell'area circostante.