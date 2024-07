Puglia: il sottosegretario La Pietra illustra a Bari le novità del Dl Agricoltura

BARI - La grande portata in termini di risorse economiche e novità normative del Decreto Agricoltura, convertito nei giorni scorsi definitivamente in legge dal Parlamento, sarà illustrato nella mattinata di venerdì 19 luglio dal Sottosegretario Patrizio La Pietra (Masaf) a Bari presso l’Hotel Parco dei Principi, con inizio alle ore 10. L’incontro, organizzato su iniziativa della senatrice pugliese Maria Nocco (Fratelli d’Italia) prima firmataria di alcuni importanti emendamenti al provvedimento, coinvolgerà le associazioni di categoria, i sindacati agricoli e le Amministrazioni locali sull’impatto che le nuove norme avranno sul tessuto produttivo del comparto agroalimentare della Puglia. Ad aprire i lavori e fare gli onori di casa, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il sottosegretario Marcello Gemmato (Salute).“Granaio Italia con il monitoraggio dei cereali, i 30 milioni di euro per la riconversione colturale e varietale dei territori colpiti da Xylella, i fondi per le filiere, la sospensione della quota capitale dei mutui per le imprese agricole, le misure anti-caporalato, di contrasto alle malattie negli allevamenti e quelle relative all’attività venatoria sono solo alcuni dei tanti argomenti su cui siamo intervenuti con il Dl Agricoltura – dichiara la senatrice Maria Nocco (FDI) – Grazie alla preziosa presenza del Sottosegretario Patrizio La Pietra, illustreremo come queste misure impatteranno sulle produzioni agricole e alimentari pugliesi e ci confronteremo con le associazioni, i sindacati e il territorio sui prossimi traguardi da raggiungere a beneficio del comparto primario della nostra Regione – conclude Nocco -. Tutti coloro interessati ad approfondire, sono invitati a partecipare”.