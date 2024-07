Bari, Vito Leccese annuncia commissione speciale antimafia

Codice Interno e l'impegno del Comune



BARI – Il neo sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato l'intenzione di chiedere al nuovo Consiglio comunale la costituzione di una commissione speciale dedicata all'antimafia e alla lotta non repressiva contro la criminalità organizzata. L'annuncio è arrivato dopo la decisione del Comune di Bari di costituirsi parte civile nel processo legato all'inchiesta Codice Interno, che ha avuto inizio questa mattina e è stato rinviato al 16 luglio."Si tratta di un segnale chiaro di come l’amministrazione abbia sempre contrastato senza esitazioni l’attività delle organizzazioni criminali", ha dichiarato il sindaco Leccese. "La presenza in aula di Antonio Decaro non è solo la testimonianza simbolica di questo impegno ma assume un valore sostanziale. Proseguiremo lungo questo percorso, lavorando sempre dalla parte della giustizia e della legalità".