Ucraina: Orban incontra Zelensky, tregua rapida per arrivare a pace

Sostegno europeo all'Ucraina



Durante l'incontro, Zelensky ha sottolineato l'importanza di mantenere il sostegno militare all'Ucraina da parte dell'Europa. "È molto importante per tutti noi in Europa che il sostegno dell'Europa all'Ucraina rimanga a un livello sufficiente, anche per quanto riguarda la nostra difesa dal terrore russo," ha dichiarato Zelensky.



Attacchi e perdite



Nel frattempo, fonti militari ucraine hanno riferito di un attacco russo all'aeroporto militare di Myrhorod, nella regione di Poltava, che ha provocato "alcune perdite". Filmati dell'attacco sono stati pubblicati precedentemente da emittenti russe, con Mosca che affermava di aver danneggiato diversi aerei Su-27.



Visita di Orban a Kiev



Il primo ministro ungherese è arrivato a Kiev per discutere con il presidente ucraino della "pace europea" e delle questioni attuali nelle relazioni bilaterali ungheresi-ucraine, come dichiarato dal portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. Questa è la prima visita ufficiale di Orban in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022.



Sostegno militare dai Paesi Bassi



In un altro sviluppo significativo, il ministro della Difesa dei Paesi Bassi, Kajsa Ollongren, ha annunciato che sono state finalizzate le licenze di esportazione per la flotta di aerei da combattimento F-16, che saranno presto consegnati all'Ucraina.



Conseguenze dei bombardamenti



Bombardamenti nella regione del Donetsk hanno provocato un morto e sette feriti, mentre altre due donne sono rimaste uccise e otto persone ferite a seguito di bombe russe cadute sulla città di Ukrainsk, nel distretto di Pokrovsk.

KIEV - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina per facilitare i colloqui di pace dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel Paese devastato dalla guerra. "Ho chiesto al presidente di considerare se... un rapido cessate il fuoco potrebbe accelerare i colloqui di pace," ha dichiarato il leader ungherese in una conferenza stampa accanto a Zelensky, aggiungendo che il cessate il fuoco da lui immaginato sarebbe a tempo determinato.