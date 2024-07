Calciomercato: il difensore Federico Baschirotto del Lecce richiesto dal Torino

Nella stagione che si è conclusa il 26 maggio, Baschirotto ha disputato 38 partite nel Lecce. Nella sua carriera ha giocato nell’ Ascoli, nella Viterbese, nella Cremonese, nella Vigor Carpaneto, nel Cuneo, nel Forlì, nel Seregno, nella Cremonese Under 19 e nel Legnago. Corvino ha dichiarato: “Baschirotto è un giocatore importante per il Lecce, se dovesse andare via lo dovremo sostituire con un difensore molto forte per rinforzare la squadra salentina”.

- Il difensore del Lecce Federico Baschirotto, 27 anni, è stato richiesto dal Torino in Serie A. Il calciatore ha un contratto con i salentini che scadrà il 30 giugno 2026. Il responsabile dell’ area tecnica dei giallorossi pugliesi Pantaleo Corvino prima di iniziare la trattativa vorrebbe ricevere offerte importanti dal Torino. Secondo indiscrezioni, sembra che il Lecce per cederlo a titolo definitivo ai granata punterebbe a ottenere 8 milioni di Euro. Il Torino invece preferirebbe spendere 4 milioni di euro e cedere in cambio ai pugliesi il centrocampista lituano Gvidas Gineitis.