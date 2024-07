Calciomercato: il Lecce cede il difensore francese Alexis Blin al Palermo

Nella stagione che è terminata il 26 maggio, Blin ha disputato 31 partite con i giallorossi pugliesi. Nella sua carriera il calciatore ha giocato nel Lecce, nell’ Amiens, nel Tolosa, nel Tolosa B, nel Le Mans B e nel Le Mans Under 19. Inoltre è stato titolare nella Francia Under 21, nella Francia Under 20, nella Francia Under 19 e nella Francia Under 17.





Blin ha dichiarato: “Mi dispiace lasciare il Lecce, ma ora voglio avere una nuova avventura calcistica”. Il responsabile dell’ area tecnica dei pugliesi Pantaleo Corvino ha detto:“Cercheremo di sostituire Blin con un difensore dello stesso valore per raggiungere la salvezza nella prossima stagione”.

Il Lecce ha ceduto il difensore francese Alexis Blin 27 anni a titolo definitivo al Palermo in Serie B per 1 milione di Euro. Il contratto del calciatore con i salentini scadrà il 30 giugno 2025 e non sarà rinnovato per motivi economici, nonostante la società pugliese aveva proposto al francese un triennale a 350000 Euro a stagione. Il calciatore ha firmato con la squadra siciliana fino al 30 giugno 2027 per 500000 Euro più bonus.