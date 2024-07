Centauro morto in Via Gentile: 71enne ai domiciliari dopo aver ammesso le sue responsabilità

BARI – Francesco Milella, il 71enne di Sannicandro accusato di aver causato l’incidente in via Gentile a Bari che ha provocato la morte del 21enne Giovanni Vittore domenica pomeriggio, ha lasciato il carcere ed è ora agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal giudice che non ha convalidato il fermo dell’uomo, optando invece per la nuova misura cautelare.Durante l'interrogatorio di questa mattina, Milella ha ammesso le sue responsabilità, affermando: “Ero poco lucido al momento dell’incidente e ho avuto paura. Sono devastato da quanto successo: quel ragazzo poteva essere mio nipote, mio figlio”. Il 71enne è accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e di omissione di soccorso.