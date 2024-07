Ex Ilva, Di Cuia: 'Governo mantiene gli impegni. Bene così'

BARI - “Il Ministro Urso ha indicato la strada e conferma gli impegni assunti per il futuro del polo siderurgico di Taranto. Oggi ho partecipato all’incontro con il Ministro sull’ex Ilva e non posso che essere soddisfatto per l’approccio concreto e determinato del governo. A breve, come annunciato, sarà pubblicato il bando per la vendita degli impianti e l’esponente dell’esecutivo ha garantito che il processo per la decarbonizzazione e’ prioritario e si svolgerà tutelando i livelli occupazionali. Rassicurazioni anche per i crediti vantati dalle aziende dell’indotto: una questione di grande importanza per il nostro territorio, per migliaia di dipendenti e di realtà economiche. Perciò, è stato un vertice di grande rilevanza per definire le tappe cruciali che ci attendono. Bene così”. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia.